Samsun Emniyet Müdürlüğünden nefes kesen operasyon görüntüleri

İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi adına asayiş operasyonu düzenledi. Tekkeköy'de değişik tarihlerde gerçekleşen yağma olaylarının faillerini yakalamak için 70 ekip ve 300 personelin katılımı ile bu sabah saat ise 06.00'da 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok aranan şahıs gözaltına alındı.

Nefes kesen operasyonun görüntüleri, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından klip halına getirildi. Havadan ve karadan takip edilen operasyon görüntüleri, film sahnelerini aratmadı.

Erdi Demür

