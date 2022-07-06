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Samsun FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi

Samsun FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi
Samsun FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda Karabük'te gözaltına alınıp Samsun'a getirilen öğretmen sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, örgütün düzenlemiş olduğu protesto eylemine katılan, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler bulunan, örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunanlara ve ByLock içeriklerinde isimleri geçen bazıları özel sektör iş yeri çalışanı olan 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli düzenlenen operasyonda, Samsun'da 2, Tokat'ta 1 ve Karabük'te 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan 2 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karabük'te gözaltına alınan O.Ç. adlı şahıs ile Tokat'ta gözaltına alınan N.D. adlı kadın Samsun'a getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan N.D. adlı kadın dün Samsun Adliyesine sevk edildi. BayLock kullanıcısı olduğu tespit edilen N.D. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. N.D.'nin kocasının da ByLock kullanıcısı olduğu ve yargılandığı mahkemece ceza alıp Merzifon Cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Karabük'ten Samsun'a getirilen ve örgütün okullarında din kültürü öğretmeni olarak çalıştığı ileri sürülen O.Ç. ise sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren O.C. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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