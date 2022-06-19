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Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine yangın çıktı

Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine yangın çıktı
Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine yangın çıktı

Samsun Gıda Borsası'nda 4 gün önceki meydana gelen yangının ardından aşnı işyerinde bugün de yangın çıktı.

Samsun Gıda Borsası'nda aynı yerde 4 gün sonra yine yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borsa sitesinde bulunan bir gıda ve temizlik maddesi toptancısında 4 gün önce yangın çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek 4 saat süren çalışma sonucu kontrol alına alıp söndürürken, aynı yerde bugün de küçük çaplı yangın çıktı. Daha önceki yangından kalma bina içindeki çayların arasında küçük çaplı yangın çıktı ve itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Muhammer Ay
 

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