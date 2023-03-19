Samsun Keşif Kampüsü'nde sınav heyecanı



Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum ilçesi Emek Park'ta inşa ettiği Samsun Keşif Kampüsü mayıs ayında hizmete açılacak. T3 Vakfı ile yapılan iş birliği çerçevesinde eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen ve yazılı sınavı geçen 9-11 yaş arası 1172 öğrenci, uygulamalı sınav heyecanı yaşadı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 09.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yapılan sınavlarda başarılı olan 650 öğrenci Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim alma hakkı kazanacak.

Sınava giren öğrenciler, kendileri için hazırlanan proje tasarım masalarına oturdu. Ardından görevli öğretmenler tarafından yapacakları projeyi anlatan konu anlatım broşürleri dağıtıldı. Masalarına hazır halde konulan araç ve gereçleri kullanan öğrenciler, istenilen projeyi hazırladı. Öğrenciler uygulamalı sınavda birbirleriyle yarışırken, aileler ise sınavın bitmesini heyecanla bekledi. Sınav bitiminde ise 50 jüri üyesi, oluşturulan bölümlerde robot prototiplerini test edip değerlendirdi. Proje sınavını başarıyla tamamlayacak öğrenciler, 2 yıl süresince toplam 284 saatlik eğitim alacak.

Eğitim çalışmaları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi'nin de destek verdiği Samsun Keşif Kampüsü'nde matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Keşif Kampüsü'nün Samsun için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğuna dikkat çekti. Öğrencinin burada eğitim görmek için hevesle sınavlara girdiklerini söyleyen Başkan Demir, “Biz Keşif Kampüsünde geleceğin bilim insanlarını yetiştireceğiz. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim noktasında her türlü imkanı sağlamak için büyük gayret içindeyiz” dedi.

Sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından mayıs ayında eğitimlerin başlayacağını belirten Başkan Demir, çocuklara, gençlere yeni ufaklar açacak gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim yatırımları kazandırmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

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