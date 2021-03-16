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Samsun korona vaka sayısında yine zirvede

Samsun korona vaka sayısında yine zirvede
Samsun korona vaka sayısında yine zirvede

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı 'illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı haritasında' 100 binde 458,53 vakaya sahip olan Samsun yine birinci sırada yer aldı.

Çok yüksek riskli iller arasında başı çeken Samsun, normalleşmeye en uzak il olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Haftalık vaka sayısı ve vaka yayılım oranı giderek artan Samsun, son açıklanan verilere göre yine Türkiye'de nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il oldu. Samsun'da 27 Şubat-5 Mart arasında 100 binde 348,36 olan vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasındaki haritada 100 binde 458,53'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüsü vaka sayılarında Samsun ve Sinop'taki artışlar dikkat çekti. Samsun, yüz binde 458,53 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu 345,56 vaka ile Sinop izledi. Sinop, önceki açıklanan haritada 100 binde 314,15 vaka ile dikkat çekiyordu.

Kendisine ait sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şunları söyledi:

“İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.”

Erdi Demür

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