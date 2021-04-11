Samsun mart ayında yağış rekoru kırdı

Samsun'da geçen yıl Mart ayında metrekareye 46,3 kilo yağış düşerken, 2021 yılı Mart ayında ise metrekareye 88,4 kilo yağış gerçekleşti. Bu yağış miktarının Samsun'un son 10 yılı aşkın sürede kayıtlara geçen en yüksek yağış miktarı olduğu ortaya çıktı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisi ile meteorolojik kuraklığın etkisindeki Türkiye'de birçok ilde barajlar alarm vermişti. Samsun'un içme suyunu karşılayan ve su seviyesi düşen Çakmak Barajı'na, Yeşilırmak'tan daha önce açılan kanaldan su takviyesi yapılmıştı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaşanan kuraklığın aksine 2021 yılının yağış bakımından Samsun için iyi geçtiğini belirttiler.

Samsun'da Mart ayı yağış ortalaması geçen yılı 2'ye katladı

Samsun'da 2021 Mart ayı yağış miktarının 2020 yılı Mart ayını 2'ye katladığını ifade eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, “Hafta sonu Samsun'da yağışlı geçecek. Perşembe gününe kadar yağışlar ara verecek. Perşembe günü tekrar bir yağış bekliyoruz. 9-10 Nisan arasında merkeze ortalama 20 kilo yağış düştü. En çok yağış 58 kilo ile Salıpazarı ilçesine gerçekleşti. Samsun'da Mart ayında en çok yağış 2009 yılında olmuş, metrekareye 730 kilo yağış düşmüştü. Bu sene Mart ayının yağış ortalaması toplamda metrekareye 84,8 kilo oldu. 2020 yılı Mart ayında ise metrekareye 46,3 kilo yağış düşmüştü” bilgilerini verdiler.

“Yağışların devam etmesi en büyük temennimiz"

Mart ve Nisan aylarında düşen yağışları değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, “Son dönemde ülkemizde ciddi anlamda yağış rejiminin yaşandığını gözlüyoruz. Özellikle kış yağışları noktasında ciddi anlamda değişimler meydana geldi. Tarımda özellikle en önemli yağışları biz 'ilkbahar yağışları' olarak anlıyoruz. Bu anlamda baktığımızda ülkemiz genelinde Mart ayında, şu anda içinde bulunduğumuz Nisan'ın ilk çeyreğinde belli oranda yağış aldığımızı görüyoruz. Özellikle Mart ayında düşen yağış ve cemrelerle birlikte toprağın canlanması, yeşermesi ve toprağın doygunluğa ulaşması açısından çok önemlidir. Tarımsal verimlilik ve tarımsal üretim açısından baktığımızda en önemli yağışların Nisan ayı yağışlarının olduğunu görüyoruz. Nisan ayı yağmurları noktasında da yaşadığımız son bir hafta içinde önemli bir veri oluşturdu. Tabii, bunun devam etmesi en büyük temennimiz. Gerçekten Nisan ve Mayıs ayı tarımsal üretiminin, toprağın gerekli nem içeriğinin oluşması, yer altı suyu kaynaklarının beslenmesi, yer altının ilkbahar yağışları ile desteklenmesi anlamında da oldukça önemli olduğunu ifade etmemiz lazım” dedi.

“Yağışlar bizi rehavete sürüklemesin”

Yağışların insanları rehavete sürüklememesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Demir, şunları söyledi:

“Bu durum bizi rehavete sürüklememelidir. Mart ayında geçen yıla göre bir miktar daha iyi yağış aldık. Nisan ayının ilk 10 gününde ise belli bölgelerde sıkıntı olmasına rağmen Türkiye ortalamasına baktığımız zaman fena gitmiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu yağışlar devam ederse özellikle yer altı suyunda meydana gelen eksikler, yer altı suyunun desteklenmesi, beslenmesi noktasında önemli bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle bitkilerin canlanmaya başlaması, can suyu alan bitkilerin yeşerdiği, meyvenin olgunlaşmaya başladığı dönemde toprak içerisinde besin elementlerinin çözülerek bitkiye taşınması, bitkini topraktan yeterli nem oranını çok fazla basınç uygulamadan alması anlamında oldukça önemlidir. Nisan ayının bu şekilde bereketli geçmesini umut ediyoruz. Yaz döneminde eğer yeterli yağış almazsak tarımsal sulama suyunun tedariki anlamında sıkıntılar olabilir. Önümüzdeki süreç açısından baktığımızda umutluyuz.”

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal

