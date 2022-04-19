Samsun, nüfusunun 10 katı kadar hasta baktı

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bünyesinde bulundurduğu devlet ve özel hastaneleriyle bölgenin sağlık yükünü çeken Samsun'da 2021 yılında devlet ve özel hastanelerin polikliniklerine 8 milyon 577 bin 407 kişi başvurdu. Aile hekimlerinin polikliniklerine ise 5 milyon 189 bin 752 kişi tedavi olmak için gitti. Toplamda 2021 yılında 13 milyon 767 bin 159 hastanın hastaneye başvurduğu Samsun'da hastanelere kişi başı müracaat sayısının oranı Türkiye ortalaması olan 9,8 oranın üstüne çıkarak 10,2 olarak belirlendi.

Samsun'un 17 ilçesinde birinci basamak sağlık kuruluşları olan aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimi, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı 578 olarak belirlendi. İkinci basamak sağlık kuruluşları olan devlet ve özel hastanelerin sayısı ise 31 olarak kayda geçti. Diğer sağlık kuruluşları olan tıp merkezi, diyaliz merkezi, diş polikliniği, serbest hekim muayenehaneleri ve serbest diş hekimi muayenehanelerinin sayısı ise 302'ye ulaştı.

Ambulanslar 134 bin 927 hasta taşıdı, ambulans helikopter 320 hasta için havalandı

Samsun'un 17 ilçesinde ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde toplam 3 bin 71 yatak bulunuyor. 2022 yılında toplam 77 ambulansa sahip olan Samsun'da ambulanslar 2021 yılı içerisinde 134 bin 927 hastayı taşıdı. Acil vakalara ulaşmada önemli bir göreve sahip ambulans helikopter ise son 1 yıl içerisinde 320 hasta için havalandı.

2021 yılında tedavi olan 13 milyon 767 bin 159 hastanın 2 milyon 290 bin 317 devlet hastanesi aciline, 268 bin 65'i özel hastane aciline, 92 bin 930'u ise üniversitesi hastanesi aciline başvurdu.

Salgında hastanelere başvuru azaldı

Korona virüs salgını yaşanmadığı 2019 yılında Samsun'da özel ve devlet hastaneleri 16 milyon 766 bin 874 hasta baktı. Hastalığa yakalanma korkusu, yasaklar ve hastanelerin korona enfeksiyonundan dolayı diğer alanlarda tam kapasite hizmet verememesinden nedeniyle hastane başvuru sayısı 2020'de 12 milyon 210 bin 29, 2021 de 13 milyon 767 bin 159 olarak kayıtlara geçti.

Furkan Abrek Ünal