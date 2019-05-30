Samsun Valiliğinden 'Ecrin' açıklaması

Valilik, Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “07 Mayıs'ta Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde kaybolan 1,5 yaşlarındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına; 16 Mayıs'ta tarihinde Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma devam etmek üzere ara verilmişti. 27 Mayıs'ta saat 17.30 itibarıyla jandarmanın talebi ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile arama çalışmaları yapmak üzere; 3 AFAD personeli ve kadavra arama köpeği olay yerine gitmiştir. 29 Mayıs'ta tarih saat 08.00 itibarıyla; gelen talep doğrultusunda devam eden arama çalışmalarına katılmak üzere 3 araç ve 22 AFAD personeli görevlendirilmiştir. Saat 12.35 itibarıyla; 25 AFAD personeli, 1 komando timi, 1 jandarma timi ve 5 orman muhafaza memuru ile arama çalışmaları devam edilmiştir. Saat 17.00 itibarıyla arama çalışmalarına 30 Mayıs'ta(bugün) devam etmek üzere ara verilmiştir. Bugün saat 08.00 itibariyle 22 AFAD personeli 1 kadavra köpeği, 1 komando timi, 1 jandarma timi ile arama çalışmalarına başlanmıştır” denil