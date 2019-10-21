İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'a şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 3. Sokak'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan acılı aileye başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden dedesi İbrahim Şener gözyaşlarına hakim olamadı.
Haberi duyan yakınları ve arkadaşları Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine akın eti. Şehit Meşeci'nin evine Türk bayrağı asıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.