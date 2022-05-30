Samsun'a şehit ateşi düştü | P. Uzm. Çvş. İslam Sancak

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Evlilik hazırlığı yapıyordu

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak'ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti. Şehit İslam Sancak'ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

MSB'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasında bulundu.

Erdi Demür

