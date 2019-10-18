İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi
Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 adet tarihi niteliğinde olduğunu değerlendirilen sikke ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi kısımlarının konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, şüphe üzerine durdukları Şenol Ş.'nin aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 170 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 39 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Şenol Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.