Samsun'da 2 milyar TL'lik 'kentsel dönüşüm' başlıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Başkanlık binasında yapılan toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcı Zennube Albayrak da hazır bulundu.

Kentsel dönüşümde üç önemli projede önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Canik Yeni Mahalle, İlkadım Kıranköy ve Gülsan Toybelen kentsel dönüşüm projelerinin bu sene hepsi başlıyor. Canik Yeni Mahalle kentsel dönüşüm projesi tüm Canik'in dönüşümünün önünü açıyor. İlkadım Kıranköy kentsel dönüşüm projesi tüm İlkadım'daki dönüşümü tetikliyor. Gülsan Sanayi'nin Toybelen'e taşınmasıyla tüm sanayi dönüşümü gerçekleştirilmiş oluyor. Bu projeleri yalnızca 14 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiriyoruz. Proje büyüklükleri ortada. Yaklaşık 2 milyar TL'nin üzerinde yatırım gelecek ve Samsun'daki belediyelerimizin cebinden bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu işin mimarıdır. Sanıyorum Samsun'un hayatına damga vuracak bir bakanımız olacak. Bu projelerin Samsun'u nereden nereye taşıdığının birlikte şahidi olacağız” diye konuştu.

Canik Yeni Mahalle Şehri Bahçe kentsel dönüşüm projesinde inşaatın başlayacağını söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Yeni Mahalle'de 77 dönümlük rezerv alanda ayın 2'sinde emlak konut ihaleyi yaptı sözleşmeyi firmayla bitirdi. Şu anda orada inşaat başlıyor. 676 adet konut var. 487 adet 2 + 1, 189 adet 3 + 1, toplam 45 adet blok, 698 adet bağımsız bölüm, 2 adet otopark ve bir adet cami içerecek. Buradaki projemiz bizim Soğuksu ve Gaziosmanpaşa'daki dönüşümü başlatacak rezerv alan. Proje başladığında burada bakanlıkla beraber tespitler yapıldı görüşmeler başlayacak. Bu inşaat devam ederken dönüşecek alanlardaki mülkiyetleri buraya kaydıracağız. 2021 yılının sonuna tamamlamayı hedefliyoruz. Bu proje muhtemel Canik'teki tüm dönüşümü sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

İlkadım Kıranköy kentsel dönüşümü

İlkadım Kıranköy kentsel dönüşümü ile ilgili bilgi veren Başkan Demir, “Orada da bin 400'ün üzerinde konut yapılacak. Şu anda projeleri bitti. Bakanlıkla ihale sürecine doğru gidiyoruz. Bu ayın içerisinde inşallah ihale günü alınacak. Muhtemelen ağustos ayından önce de oranın ihalesi gerçekleştirilmiş olacak. Oradaki alanımız 84 dönüm. Yol kenarına doğru ticari bölümleri var. Mimari olarak yoğunluğu az tuttuk. Projeyi ihale ettiğimizde bizim Samsun'un merkezindeki saydığımız mahallelerin tamamına doğru kentsel dönüşümü yukarıdan aşağıya yaygınlaştırarak geleceğiz. Hastanebaşı, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Anadolu Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kadıköy o bölgelerden aşağı görüşmeleri yaparak oralardan mülkiyetler taşıyacağız. Mülkiyet taşıdıkça boşaldıkça mevcut mahallerin üzerinde plan çalışmalarıyla projelerle yaygınlaşacak. 2022 yılında bu bin 400 konutun mahallelerdeki görüşmeleri ve taşınmasını inşallah bitirmiş olacağız” sözlerine yer verdi.

Gülsan Sanayi konusu

Gülsan Sanayi'nin Toybelen'e taşınması ile ilgili konuşan Demir, şunları söyledi:

“800 dönüme yakın bir alanda Samsun'un yeni sanayi sitesinin plan çalışmalarını tamamladık. Uygulama projeleri bitti. İncelemeleri de bitti. İhale yapılacak olan şartname ve son hazırlıklar da yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da acele kamulaştırma kararı imzalandı ve yayınlandı. Şu anda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile görüşüyoruz. Bize yetki verecekler. Yetki bu ay geliyor. Onlar adına kamulaştırma işlemlerini biz yapacağız. Eş değer zamanda da bu ay içerisinde ihale günü alınacak. Ağustos ayına kadar da inşallah oranın ihalesini bitirmiş olmayı umuyoruz. Orada şu an ticarilerle birlikte bin 600 dükkan olacak. Projeyi muhtemelen 2 etap halinde sürdüreceğiz. 2 ayrı ihale olacak. Büyük bir proje çünkü. 2020 yılında da oranın inşasına başlayacağız. Muhtemelen 2022 yılı sonunda da orayı tamamlamayı planlıyoruz. İhale yapılır yapılmaz kesin talep işlemleri gerçekleşmeye başlayacak. Kiracı olanlar da orada hak sahibi olacak. Belli bir fiyat ödeme avantajı da tanınacak. Mülkiyet sahibi olanların da oradan dükkan satın almalarını önü açık olacak. Bütün ticari, sosyal, ekonomik altyapısı son derece mükemmel. Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden bir tanesini Samsun'a kazandırmış olacağız.”

Gülsan'ın bulunduğu yerde yapılacak proje hakkında ise, “Eş zamanlı olarak Gülsan Sanayi sitesinin oradaki mevcut projeyi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıracağız inşallah. Bakanımızda o sözü aldık. Oradaki cami hariç. Camiyi biz yapacağız. Bizim öncülüğümüzde vatandaşların da katkısını alacak şekilde bir organizasyonla Karadeniz'in mimari olarak da proje olarak da en güzel selatin camisini kazandırmış olacağız. Tabii ki sadece camiden müteşekkil olmayacak. Orada kültür alanları olacak. Millet Bahçesi'nin devamı ve oradan Doğu Park'a da geçen 100 dönüm Millet Bahçesi, 250 dönüm Gülsan, 300 dönüm Doğu Park'la bütünleşik bir projeyi seçim zamanında vaat ettiğim projeyi Samsun'a kazandırmış olacağız. Onun asıl başlangıcı Toybelen'deki projenin ihale edilmesi” açıklamasında bulundu.

Eski Ruh Sinir Hastalıkları Binası'nın bulunduğu yerde yapılacak proje ve kamu kampüsü projelerine de değinen Başkan Demir, “İlkadım'da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin çok güzel bir yeri var. Oraya çok güzel bir proje geliştirdik. Otel olmaya çok müsait böyle bir proje hazırlanmış. Bizde o tarihi binanın kalan yerlere kadınlar ve çocuklarla ilgili bölgenin merkezinde tam bir yaşam alanı çok fonksiyonlu bir proje hazırladık. Şu anda uygulama projesi bitmek üzere. Bir diğer konuda eski havalimanının orada 280 dönümlük bir kamu kampüsü için bir talebimizde var. Tahsis alıp Valiliği, Yeni bir Bölge Adliye Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi ve çok fonksiyonlu İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'ne benzer bir kültür merkezini de inşa edip İlkadım'da önümüzdeki 3 -4 yıl içerisinde çok büyük bir dönüşüme çok farklı bir İlkadım'a inşallah yürüyeceğiz” bilgilerini verdi.

Sandıkçı: ”Hedeflerimizle doğru orantılı ilerliyoruz”

Kentsel dönüşümün Canik'ten başlaması ile vatandaşa verdikleri vaatlerini gerçekleştiriyor olmanın gururu içinde olduklarına değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, “Bugün burada Canik Yeni Mahalle ‘Şehr-i Bahçe' konutlarının bilgilendirmesi için bir aradayız. İnşallah bu projemizin ilçemize ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Gerçekten bir yıl boyunca ciddi emekler harcandı. Ankara'ya gidildi gelindi. Canik'te yaptığımız toplantılarda seçim öncesi çalışmalarda değindiğimiz ilçemizle ilgili 3-5 tane ana konu vardı. Bunun meyvelerini görmüş olmak bizi memnun ediyor. Sorunlarımızın başında Canik'te kentsel dönüşüm vardı. İmar vardı. Alt yapı çalışmalarımız vardı. Bu anlamda elhamdülillah geçirdiğimiz bu 13-14 aylık süreçte planladığımızın çok çok daha önünde gidiyoruz. Kentsel dönüşüm başladı. Peşine Soğuksu devam edecek. Alt yapı ile ilgili revizyon imar planımız muhtemelen yıl sonuna doğru neticelenir inşallah. Alt yapı çalışmalarımız Canik'in en büyük sorunlarından bir tanesiydi köylerdeydi. Geçen yıl 35 kilometreye yakın köylerde yol yaptık. Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla bu senede 90 -95 kilometre planladığımız bir yol var. Şu anda hedeflerimizle doğru orantılı ilerliyoruz” dedi.

Ünsal Karka