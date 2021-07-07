Samsun'da 3 kişiye uyuşturucu ticaretinden 30'ar yıl hapis

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ordu ili istikametinden Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alarak geçen yıl Eylül ayında operasyon başlattı.

Narkotik polisi tarafından tespit edilen otomobil, Canik ilçesinde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan çantalar içinde yapılan aramada 16 kilo 410 gram bonzai elde edildi. Araç sürücüsü ile araçta bulunan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik polisi olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 kişiyi de Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuyla Emin Ç.(46), Necati T.Ç.(26) ve Fahri C.P.(28) mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Emin Ç., Necati T.Ç ve Fahri C.P ile tutuksuz olan 3 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Emin Ç., Necati T.Ç. ve Fahri C.P. mahkemece "Uyuşturucu ticareti" suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan 3 kişinin ise beraatına karar verildi.

Muhammer Ay



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