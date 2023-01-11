Samsun'da 4 adet tarihi eser Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir iş yerine ve ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabancaya ait şarjör, 97 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 4 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim ve 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal objeler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli T. Y. hakkında 6136 SKM ve 2863 SKM suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Muhammer Ay

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