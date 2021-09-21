Samsun'da 4 yıl 8 ay cezası bulunan PKK'lı yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin Samsun'da faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları müşterek çalışmalarda İzmir'de PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve ve yine örgütün şehir yapılanması içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U.'yu Samsun'da yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım ilçesinde yakalanan S.U. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.