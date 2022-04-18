Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli Sinoplu polis memuru Yücel Özgün, beyin tümünü tedavisi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bugün vefat etti. Polis memuru Yücel Özgün için yarın saat 11.30'da görev yaptığı Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Törenin ardından Derecik Mezarlık Camisi'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazı sonrası Özgün'ün naaşı Derecik Mezarlığına defnedilecek.

Muhammer Ay

