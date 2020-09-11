İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat kısıtlaması

Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat kısıtlaması
Samsun'da 65 yaş üstüne toplu taşımada saat kısıtlaması

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanıma saat kısıtlaması getirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “65 yaş üstü vatandaşlarımız için kurulumuzun 10 Haziran 2020 tarih ve 68 sayılı sayılı toplantısında her gün sabah 10.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmeleri kararına '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarına her gün 10.00-15.00 saatleri arasında, fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla faydalanabilmelerine, belirtilen saatler dışında faydalanmalarının kısıtlanmasına' ibaresinin eklenmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki ( banka, noter, kargo vb.) iş ve işlemlerinde öncelik tanınmasına karar verilmiştir” denildi.

Alınan kararlara uyulmaması durumunda işlem başlatılacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.