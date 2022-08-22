Samsun'da 7. katın balkonundan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki Ata Deniz Çakır evlerinin balkonuna çıktı. Çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle buradan aşağı düştü. Çocuğunun düştüğünü fark eden aile koşarak apartmanın önüne gitti. Baba Kadir Çakır yerde yatan çocuğunu kucağına alarak aracıyla yaklaşık 200 metre mesafedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ata Deniz Çakır, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ata Deniz Çakır'ın, Çakır ailesinin tek çocuğunu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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