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Samsun'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi hastanelik oldu

Samsun'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi hastanelik oldu
Samsun'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi hastanelik oldu

Samsun’da bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmanda biri bebek, 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. İçeride bulunan vatandaşlar ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çevrede paniğe sebep olan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın sırasında pencereye çıkan bir kedi de itfaiye ekiplerince kurtarılmak istenirken kaçarak uzaklaştı.

Ünsal Karka
 

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