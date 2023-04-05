Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk Göleti'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

Muhammer Ay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.