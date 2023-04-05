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Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

Samsun'da hafif ticari aracın gölete uçtuğu kazada emekli imam ve eşi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk Göleti'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete gelen emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

Muhammer Ay

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