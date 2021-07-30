Samsun'da ateşli piknik yapmak yasaklandı

Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle Samsun'da ek tedbirler alındı. Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarını yakmaları hava sıcaklığının yükseldiği ve buna bağlı olarak kuru ot/çalılık miktarlarının fazla olduğu bugünlerde orman yangınlarında artış olduğu, vatandaşlarımızın kasten ya da kusurlu davranışları nedeniyle yurdumuzun değişik bölgelerinde çok büyük orman yangınlarının çıktığı, aynı zamanda milli güvenliği, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem oluşturmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacıyla tarım arazileri ve ormanlık alanlarda orman yakma, yerleşim yerlerine zarar verme…vb. sabotaj eylemleri gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir. Bu kapsamda ilimizdeki ormanlarımız da, vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde piknik amaçlı kullanılması nedeniyle yangın riski altındadır. Ormanlarımızdaki yangın riskinin ortadan kaldırılması için İçişleri Bakanlığımızın 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesi ve 01.07.2021 tarih ve E-23635644-249-10814 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Samsun İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Samsun Valiliği tarafından alınan tedbirler ise şu şekilde:

"1 Ağustos 2021- 30 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlarda ateşli piknik yapmak, gezmek, motorlu taşıt kullanmak ve kamp yapmak yasaklanmıştır. İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarını toplanarak yakılması yasaklanmıştır. Yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanlarında 31.10.2021 tarihine kadar ateşli piknik yapılmasına saat 19.00'dan sonra müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Genel Kolluk Kuvvetleri (İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Birimleri) ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlıklarına bağlı Zabıta ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı koruma ve kontrol ekipleri gibi görevliler tarafından, sorumluluk alanlarına giren kaymakamlıklar ve köy muhtarlıklarında mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimleri yaparak, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. Komisyonumuzca alınan İl kararları İlde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İlçelerde ise kaymakamlıklar vasıtası ile köy muhtarlıklarına duyurulmasına karar verilmiştir" dedi.