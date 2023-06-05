Samsun'da bazı okullara yağmur tatili



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede bazı okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Atakum: Taşıma merkezi okullarımızdan Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk İlkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu- Ortaokulu, Altınkum İlkokulu okullarında eğitim öğretime 6 Haziran Salı günü 1 gün süre ile ara verilmesine, ayrıca (Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz Mahallesi Dombalak mevkii, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan) güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasına karar verilmiştir. Ayvacık: 6 Haziran Salı günü eğitim-öğretime tüm okullarımızda 1 gün ara verilmiştir. Salıpazarı: 6 Haziran Salı günü eğitim-öğretime tüm okullarımızda 1 gün ara verilmiştir" denildi.

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