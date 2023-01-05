Samsun'da bir araç bariyere çarptı: 3 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 55 AHF 531 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada araçta bulunan Hamide V., Mustafa S. ve Sündüz S. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammer Ay

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