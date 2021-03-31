Samsun'da bir eve kumar operasyonu: 17 gözaltı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesine ihbar üzerine baskın düzenleyen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerleştirilen masalarla kahvehane görünümü verilen adreste kumar oynadığı ileri sürülen 16 kişi ile kumar oynatan 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler evde yaptıkları aramada 20 adet 55'lik iskambil kağıdı ele geçirdi. Oyun kağıtlarının bir kısmı da polis eve baskın yapınca sobada yanarken ele geçirildi.

Kumar oynatan O.K.'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK 228), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet(TCK 282)" suçlarından adli ve idari işlem yapılırken, 16 kişiye ise idari yaptırım uygulandı.

Muhammer Ay

