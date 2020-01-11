Samsun'da bir kişi derede ölü bulundu

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra emekli olunca memleketi Samsun'a dönen ve Tekkeköy ilçesinin Büyüklü Mahallesi'nde eşi ile birlikte hayatını sürdüren 3 çocuk babası Hamit Akdiş (68), bugün evinin önündeki bahçesine çalışmaya gitti. Akşam Hamit Akdiş'in eve dönmemesi üzerine yakınları çalıştığı bahçe etrafında aramaya çıktı. Bahçedeki yaklaşık 20 metrelik uçurumdan Büyüklü Deresi'ne yuvarlanan Hamit Akdiş suyun içinde yüz üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Hamit Akdiş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

