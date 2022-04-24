Samsun'da cipin hareket halindeki tırın altından geçme anı kamerada

Samsun'da bir cip hareket halindeki tırın altından geçti. Gece yaşanan olayda çevrede bulunanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu an ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntüde cipin köprü kirişleri taşıyan tırın altından hızla geçme anı görülüyor. Cip sürücüsü, tırın altından süratle geçip biraz ileride yolun kenarına çekip duruyor. Çevredekiler olayı hayretle izliyor. Cipin tır ve kirişlere çarpmadan geçmesi ise ‘inanılmaz' olarak yorumlandı.

Samsun'da kameralara yansıyan diğer kazalar da dikkat çekici. KGYS kameralarının kaydettiği görüntülerde bir minibüsün diğer minibüsü halatla arka kısmından çekerken park halindeki araca çarptırması, ters yönde giden motosikletin dönüş yapan hafif ticari araca hızla çarpması, otomobilin bisikletliye çarpması ve hafif ticari aracın motosiklete vurup sürücüyü havaya fırlatması görülüyor. Kazaların sürücü