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Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Samsun'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasına ait inşaata beton dökmek için malzeme götüren Yaşar Erdem idaresindeki 55 JT 664 plakalı mikser üzerinden geçtiği yolun kenarındaki toprak zeminin çökmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan mikser sürücüsü Yaşar Erdem 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay
 

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