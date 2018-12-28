İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 Iraklıya gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 Iraklıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 Iraklıya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde bu sabaha karşı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların cep telefonlarına ve dijital envanterlerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.