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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10'u Irak uyruklu, 4'ü Suriye uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışmalarda, Irak ve Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen 13'ü il merkezinde 1'i Çarşamba ilçesinde olmak üzere toplam 14 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10'u Irak uyruklu, 4'ü ise Suriye uyruklu toplam 14 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ikametlerde ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuydu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçinilen yabancı uyruklu 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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