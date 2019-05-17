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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 17 Iraklıya gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 17 Iraklıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 17 Iraklıya gözaltı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde bu sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 2 ile İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu M.O.O.A.H.(20), O.J.A.A.(22), M.S.A.A.A.(22), A. S.A.A.A.(26), S.K.A.A.(28), A.H.A.A.J.(51), H.A.H.A.J.(26), A.A.H.H.(24), A.M.A.A.(21), A.H.S.A.(18), M.A.M.M.(47), S.A.F.F.(22), A.A.F.F.(24), S.M.H.A.H.(24), W.S.M.H.(52), A.S. (32) ve M.M.M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada dijital envanterler ile cep telefonlarına incelenmek üzere el konuydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay

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