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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alanın DEAŞ şüphelilerinin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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