Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişiye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyette bulunduklarına dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu şüpheliye yönelik bu sabah saat 06.00 sıralarında İlkadım ilçesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili firarda olan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Muhammer Ay

