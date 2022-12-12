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Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammer Ay

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