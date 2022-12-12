Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammer Ay

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