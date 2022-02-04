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Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 12 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 12 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 12 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu Suriye/Haseki-Daşişa'da bulunan terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında yapılan baskında örgüt mensuplarına ait isim listesindeki örgüt mensuplarından Samsun'da olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 12 şahsın yakalanmasına yönelik 4 gün önce operasyon düzenledi.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 12 farklı ikamete İstihbarat, Özel Harekat ve TEM Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 12 kişi gözaltı sürelerinin uzatılması için bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay
 

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