Samsun'da dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde eski eşini defalarca tekmeledi

Olay, Canik Belediyesi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Z.'ye sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın E.M.(25) ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

Bakan Gül: 'Fail yakalanarak gözaltına alındı'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması'

Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.'yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.'nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”