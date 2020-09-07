Samsun'da dolmuş minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 07.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 BU 421 plakalı otomobil, Sabri Güler idaresindeki 55 M 0233 plakalı dolmuş minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpıp takla atarak ters dönen dolmuş minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazada can pazarı yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Dolmuş şoförü Sabri Güler, yolunda devam ederken otomobilin kendisine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kazada ilk bilgilere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay