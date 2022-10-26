Samsun'da 'Duman-2' operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde olduğu gibi bugün 08.00-16.00 saatleri arasında Samsun'da tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla ilgili "Duman-2" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen destek sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 işyeri ve ikamete eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 bin 300 dal doldurulmuş, makaron, 58 bin 400 dal boş makaron, 11 adet sigara sarma makinesi, 3 bin 150 adet boş sigara paketi, 5 bin adet sigara filtresi, 21 kilo 475 gram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet kurusıkı mermisi ele geçildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişi hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Muhammer Ay



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