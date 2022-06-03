Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 58. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selim Çebi idaresindeki 61 BN 760 plakalı otomobil, Mehmet Kıyak yönetimindeki 55 RM 961 plakalı Orman İşletme Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilden yola fırlayan araç parçaları da Muhammet Efe Bal idaresindeki 26 GR 271 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan Yıldız Çebi (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü Selim Çebi ağır yaralanırken, Mehmet Kıyak, Yaşar Gülten, Tuğba Gençer, Büşra Sever ve Songül Atalar ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Yıldız Çebi'nin cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Can Çam

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