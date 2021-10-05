Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ülke genelinde yapılan çalışmalarda İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Samsun Merkez ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 örgüte müzahir okulda görevli öğretmen ve bir aktif öğretmen olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

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