İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ülke genelinde yapılan çalışmalarda İstanbul ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Samsun Merkez ve Havza ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 2 kapatılan askeri okul öğrencisi, 1 örgüte müzahir okulda görevli öğretmen ve bir aktif öğretmen olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

İLGİLİ HABER
FETÖCÜleri dolandıran FETÖcü Casurluk, hakkındaki suçlamaları reddetmeden anlaşma yoluna gitti FETÖCÜ’leri dolandıran FETÖ’cü Casurluk, hakkındaki suçlamaları reddetmeden anlaşma yoluna gitti
İLGİLİ HABER
Cezaları kesinleşen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı Cezaları kesinleşen 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
İLGİLİ HABER
PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı PETKİM çalışanı 22 FETÖ şüphelisine gözaltı
İLGİLİ HABER
İstanbulda FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı İstanbul'da FETÖ operasyonu: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.