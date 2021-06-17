Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay ceza alan yurt müdürü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kurumlarında daha önce yurt müdürü olarak yaptığı öğrenilen Ö.T. (39) yargılandığı Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşince hakkında yaralama kararı bulunan Ö.T. jandarma ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muhammer Ay

