Samsun'da FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 şahıs adliyede

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Çankırı, Kocaeli, Düzce, Gaziantep, Bingöl, Sivas, Kayseri, Muğla ve Trabzon illerinde bu sabah 1 subay, 1 doktor, 7 astsubay, 12'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 1'i eski PTT müdürü olmak üzere 22 kişiyi yakalamaya yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da gözaltına alınanların arasında bulunan örgütün asker yapılanmasında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen eski PTT Müdürü C.K. de bulunduğu öğrenildi.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Muhammer Ay