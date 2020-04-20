İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı

Samsun'da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı
Samsun'da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı

Samsun’da korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sosyal izolasyon ve evde kalmanın hayati önem taşıması nedeniyle ‘online görüntülü doktor danışmalık hizmeti’ başladı.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından ortaya çıkan sağlık problemlerinin doğru yönlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin aksamaması adına doktorla görüntülü görüşme hizmetinin başlatıldığı açıklandı. Vatandaşların ihtiyaç duyulan tüm bölümlerden hastanenin uzman ve tecrübeli hekimleri ile online görüşme taleplerini oluşturarak danışmanlık hizmeti alabileceği belirtildi. Canlı ve görüntülü olarak sağlanacak görüşmeler için, www.buyukanadolu.com.tr adresine girilip "görüntülü görüşme" sekmesine tıklayınca çıkan talep formunu doldurarak ya da 444 3 703 nolu çağrı merkezi üzerinden talep oluşturulabileceği duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.