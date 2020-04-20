Samsun'da 'görüntülü doktor' uygulaması başladı

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından ortaya çıkan sağlık problemlerinin doğru yönlendirilmesi ve tedavi süreçlerinin aksamaması adına doktorla görüntülü görüşme hizmetinin başlatıldığı açıklandı. Vatandaşların ihtiyaç duyulan tüm bölümlerden hastanenin uzman ve tecrübeli hekimleri ile online görüşme taleplerini oluşturarak danışmanlık hizmeti alabileceği belirtildi. Canlı ve görüntülü olarak sağlanacak görüşmeler için, www.buyukanadolu.com.tr adresine girilip "görüntülü görüşme" sekmesine tıklayınca çıkan talep formunu doldurarak ya da 444 3 703 nolu çağrı merkezi üzerinden talep oluşturulabileceği duyuruldu.