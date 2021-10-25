Samsun'da hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Büyükdeniz (41) idaresindeki 06 CCJ 965 plakalı hafif ticari araç Samsun'un Çarşamba ilçesinde Ankara'ya seyir halindeyken yola çıkış yapan Hasan Tahsin Öztel idaresindeki 61 K 9990 çekici plakalı ve 55 K 11089 dorse plakalı tırın dorsine yandan çarptı.

Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan sürücü Harun Büyükdeniz ile eşi Beyza Büyükdeniz yaraladılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyza Büyükdeniz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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