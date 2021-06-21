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Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız şehitlikteki şehit askerin kabri başındaki Türk bayrağını çaldı.

Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bulunan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit askerlerden birinin mezarının başında bulunan Türk bayrağı kimliği belirsiz hırsız tarafından çalındı.

Şehit kabirlerindeki çiçekleri sulayan görevliler bayrağın çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, mezarlık görevlileri şehit askerin mezarına çalının bayrağın yenisini astılar.

Olayla ilgili 2 kişi yakalandı
 

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bayrağı çalan hırsızların önce araç plakasını tespit etti ve ardından da bayrağı çaldıkları iddia edilen Ç.İ.(49) ve H.T.'yi (46) kısa sürede çaldıkları bayrakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ç.İ. ve H.T.'nin alkollü oldukları için bayrağı çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ç.İ. ve H.T. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gazi Polis Merkezine teslim edildiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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