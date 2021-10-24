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Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Samsun'da kamyonun yolun karşısına geçen kadını altına alarak ölümüne sebep olduğu kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun'da kamyonun karıştığı ölümlü kaza güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Kaza, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet K. (61) idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anının ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

Muhammer Ay
 

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