Samsun'da karla mücadele: 328 mahallenin yolu açıldı

Samsun'u etkisi altına yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal kesimlerde 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı bazı mahallelere ulaşıma geçit vermedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan yollarda vatandaşların yardımına Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Kar yağışının etkili olduğu cumartesi gününden beri tüm ekipman ve personelleri ile karla mücadelesini 7/24 aralıksız bir şekilde devam ettiren belediye ekipleri dün itibarıyla kapalı olan 435 mahalle yolunun 328'ini açtı. Ulaşımın kapalı olduğu 107 kırsal mahallede ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.