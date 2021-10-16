Samsun'da kaza yeri havadan görüntülendi: 3 şeritli yoldan dereye uçmuş

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı VİB Turizm'e ait Mercedes Benz Travego marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye uçtu. Kazada hurdaya dönen otobüste bulunan 2 kadın yolcu hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kazada yaralananların isimleri belli oldu.

İsimler şöyle: Sürücü Osman Özsoy, yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Sedat Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu ve Mustafa Kurbetoğlu

Havadan görüntülendi

Kaza yeri drone ile havadan görüntülendi. Kazanın üçer şeritli duble yolda meydana gelmesi dikkat çekti. Kaza saatinde bölgede sisin etkili olduğu öğrenildi. Yolda fren izine rastlanmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal