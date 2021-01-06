Samsun'da kırmızı bölge neredeyse kalmadı

3 Aralık tarihinde risk haritasına bakıldığı zaman mezarlıkların dahi kırmızı renge büründüğü görülüyordu. Aradan geçen 3 haftalık zaman diliminden sonra 24 Aralık tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki azalma gözle görülür hale gelmişti.

Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Samsun'da netice vermeye başladı. Bugün (6 Ocak) tarihinde korona virüsü yoğunluk haritasında kırmızı bölgelerin sadece birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Bir ay önce yeşil bölgenin görülmediği Samsun'da şu an yeşil rengin hakim olduğu gözlemlenebiliyor.

Oğuzhan Uysal