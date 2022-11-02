Samsun'da kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu 23. kilometresinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Doğan (26) idaresindeki 55 AGE 01 çekici ve 55 AUM 45 dorse plakalı kömür yüklü tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammer Ay

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