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Samsun'da lastiği patlayan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun'da lastiği patlayan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Samsun'da lastiği patlayan araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'dan Giresun'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu aracın Samsun'da lastiğinin patlaması sonıucu meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 71. kilometresi Miliç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'un Bulancak ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Mustafa Bekdemir idaresindeki 34 JL 5432 plakalı çift kabinli kamyonet, sol ön lastiğinin patlaması sonucu takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü Mustafa Bekdemir (33), eşi Şahinde Bekdemir (27), çocukları Kağan Bekdemir (8) ve Mert Bekdemir (5) ile yeğeni Demir Bekdemir (10) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Demir Bekdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şahinde Bekdemir ile Mert Bekdemir ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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